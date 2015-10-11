Українська шашистка Балтажі стала чемпіонкою світу в особистому заліку, збірна України - в командному

В Ізмірі (Туреччина) завершився особисто-командний чемпіонат світу з шашок-100 серед чоловіків та жінок з блискавичної гри, де українка Ольга Балтажі завоювала титул чемпіонки світу, а жіноча збірна команда виявилася найсильнішою в командному заліку. Також бронзову медаль першості завоював Юрій Анікєєв, а в командній першості українські чоловіки здобули срібло, повідомляє прес-служба Федерації шашок України.

У чемпіонаті світу взяли участь команди з 19 країн, у тому числі 12 чоловічих (усього 27 спортменів) та 7 жіночих (усього 18 спортсменок).

У особистому заліку серед жінок золоту медаль здобула міжнародний гросмейстер, ЗМСУ Ольга Балтажі з Івано-Франківськ (тренер Анатолій Яценко), на рахунку якої 27 очок. Вона випередила Тамару Тансиккужину з Росії - 26 очок, та Дар`ю Ткаченко - 24. Спортсменка зі Сніжного (Донецька область) на цьому турнірі виступала під прапором Міжнародної федерації шашок. Наразі, вона знаходиться у процедурі прийняття громадянства Росії.

Жіноча збірна у складі - міжнародні гросмейстери Ольга Балтажі та Вікторія Мотрічко (Одеса) здобули 1 командне місце, впевнено випередивши головного конкурента - збірну Росії.

Чоловіча збірна у складі: міжнародні гросмейстери ЗМСУ Юрій Анікєєв (Харків), МСУМК Артем Іванов (Дніпропетровськ) та майстер ФМЖД, МСУ Юрій Бобков (Запоріжжя) здобула 2 командне місце, вперше в історії незалежної України.

Нарешті, у особистому заліку серед чоловіків бронзову нагороду здобув міжнародний гросмейстер Юрій Анікєєв з Харкова (тренер - Анатолій Яценко), на рахунку якого 13 очок. Чемпіоном світу став Олександр Шварцман з Росії - 14 балів, на другому місці - Жан Марк Джофанг з Камеруну, який набрав 13 балів та випередив Анікеєва за додатковими показниками.

Чемпіонат світу відбувався в Туреччині 8-10 жовтня.