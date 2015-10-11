Блаттер заявив, що має намір боротися за свою посаду
Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Йозеф Блаттер, відсторонений від своїх обов'язків, заявив, що не має наміру здаватися без боротьби.
Про це він сказав в інтерв'ю швейцарській газеті Schweiz am Sonntag, передає Lenta.ru.
«Я боєць... Вони можуть знищити мене, але вони не зможуть знищити справу всього мого життя», - наводить видання цитату з інтерв'ю, повна версія якого буде опублікована 11 жовтня.
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Нагадаємо, 8 жовтня комітет з етики ФІФА оголосив про відсторонення Блаттера, а також голови Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) і віце-президента ФІФА Мішеля Платіні, генерального секретаря ФІФА Жерома Вальке від займаних ними посад і будь-якої футбольної діяльності на 90 днів.
Наступного дня Блаттер подав апеляцію на це рішення комітету з етики.