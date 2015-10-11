Блаттер заявив, що має намір боротися за свою посаду

Про це він сказав в інтерв'ю швейцарській газеті Schweiz am Sonntag, передає Lenta.ru.

«Я боєць... Вони можуть знищити мене, але вони не зможуть знищити справу всього мого життя», - наводить видання цитату з інтерв'ю, повна версія якого буде опублікована 11 жовтня.

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Нагадаємо, 8 жовтня комітет з етики ФІФА оголосив про відсторонення Блаттера, а також голови Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) і віце-президента ФІФА Мішеля Платіні, генерального секретаря ФІФА Жерома Вальке від займаних ними посад і будь-якої футбольної діяльності на 90 днів.

Наступного дня Блаттер подав апеляцію на це рішення комітету з етики.