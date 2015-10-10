Український боксер Манукян вийшов у півфінал Чемпіонату світу

У Досі (Катар) завершився поєдинок 1/4 фіналу Чемпіонату світу з боксу, в якому українець Геворг Манукян переміг Василя Левіта з Казахстану, повідомляє офіційний сайт змагань.

Бій закінчився перемогою українця за очками розділеним рішенням суддів.

Манукян гарантував собі медаль тому що бої за 3-є місце за регламентом турніру не проводяться.

Левіт був посіяний організаторами під 2-м номером і вважався фаовритом цього поєдинку. Тим не менш у перших двох раундах наш спортсмен здобув перевагу, вигравши на картках двох з трьох арбітрів. Ще один суддя вирішив, що бій протікає в рівній боротьбі, віддавши Манукяну і Левіту по раунду. І тільки третій раунд виграв представник Казахстану.

Тим не менш, загальний рахунок бою на користь Манукяна - 29:28, 28:29, 29:28.

Як повідомляв УНІАН, раніше в півфінал ЧС пройшов Дмитро Замотаєв. Також сьогодні ввечері свій бій 1/4 фіналу проведе Тимур Беляк.

Чемпіонат світу з боксу проходить у Досі з 5 по 15 жовтня.