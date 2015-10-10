Український боксер Замотаєв вийшов у півфінал Чемпіонату світу
15:47, 10 жовтня 2015Спорт
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У Досі (Катар) сьогодні проходять бої 1/4 фіналу Чемпіонату світу з боксу, в рамках яких українець Дмитро Замотаєв здобув перемогу над Руфатом Хусейновим з Азербайджану.
Дмитро Замотаєв вийшов у півфінал ЧС / zp.vgorode.ua
Українець переміг розділеним рішенням суддів за очками, повідомляє офіційний сайт змагань.
Лише один рефері з трьох у всіх трьох раундах визнав перемогу українця. Двоє інших вирішили, що бій пройшов у приблизно рівній боротьбі. Один арбітр віддав перемогу з мінімальною перевагою Хусейнову, другий - Замотаеву - 30:27, 29:28, 28:29.
Таким чином, Замотаєв вийшов у півфінал і гарантував собі медаль світової першості. Поєдинки за 3-е місце тут не передбачені.
Пізніше сьогодні свої поєдинки 1/4 фіналу проведуть Геворг Манукян і Тимур Біляк.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з боксу проходить в Катарі з 5 по 15 жовтня.
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