Український боксер Замотаєв вийшов у півфінал Чемпіонату світу

Українець переміг розділеним рішенням суддів за очками, повідомляє офіційний сайт змагань.

Лише один рефері з трьох у всіх трьох раундах визнав перемогу українця. Двоє інших вирішили, що бій пройшов у приблизно рівній боротьбі. Один арбітр віддав перемогу з мінімальною перевагою Хусейнову, другий - Замотаеву - 30:27, 29:28, 28:29.

Таким чином, Замотаєв вийшов у півфінал і гарантував собі медаль світової першості. Поєдинки за 3-е місце тут не передбачені.

Пізніше сьогодні свої поєдинки 1/4 фіналу проведуть Геворг Манукян і Тимур Біляк.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з боксу проходить в Катарі з 5 по 15 жовтня.