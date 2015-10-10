На стадіоні в Кишиневі заспівали відому пісню "про Путіна", а п'яні російські вболівальники побилися з молдаванами

Уболівальники збірної Молдови під час матчу відбору до Чемпіонату Європи 2016 виконали відому українським поціновувачам футболу пісню про президента Росії Володимира Путіна.

Разом з тим, російські фанати, які приїхали на матч збірних у відборі Євро-2016, побилися з місцевими протестувальниками, передає ТСН із посиланням на realitatea.md.

П'ятеро п'яних росіян перед матчем спровокували конфлікт, який завершився пролитою кров'ю. Трьох із них затримано, двом вдалося втекти.

За словами представника Департаменту міграції Кирила Моцпана, один із росіян пустив сльозогінний газ.

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Зазначається, що збірна Росії перемогла команду Молдови з рахунком 1:2.