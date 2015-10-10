Нападник збірної України прокоментував перемогу своєї команди над македонцями

Зокрема Селезньов зазначив, що у першому таймі українській збірній не все вдавалося, а у перерві Фоменко опросив гравців додати в нападі, передає ТСН.

"Гол завжди додає впевненості по ходу матчу, але думаю, що навіть якби я не забив той пенальті, ми б в другому таймі все одно дотиснули суперника. Було багато боротьби, високі захисники…важко, і дісталося трохи від них, але нічого страшного. В першому таймі нам багато не вдавалося, ми нервували, але головне зараз - результат. Я давно не забивав за збірну, тому Конопа з Андрієм (Коноплянка та Ярмоленко – ред.) дали мені пробити. Я запитав – вони не заперечували. У перерві тренер попросив нас додати в нападі, і ми стали більше грати вперед, і в підсумку забили свої голи", - сказав нападник збірної України.

Читайте такожФоменко після матчу з Македонією: "Втрата Сидорчука та Хачеріді дуже небажана"

Стосовно майбутньої зустрічі з іспанцями Селезньов зазначив, що головне - відновитися функціонально.

"Давайте зараз багато не говорити про Іспанію. Головне відновитися функціонально, але я думаю, що ми зіграємо гідно. Сьогодні я був повністю впевнений, шо ми візьмемо 3 очки", - розповів після матчу головний голеадор "Дніпра".

Читайте такожФоменко поскаржився на відсутність у Коноплянки свого літака: "Літає в збірну з пересадками"

Як повідомляв УНІАН, у Скоп'є завершився матч 9-го туру групового етапу відбіркового турніру Євро-2016, в якому збірна Македонії приймала команду України і програла з рахунком 0:2.