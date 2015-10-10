Фоменко після матчу з Македонією: "Втрата Сидорчука та Хачеріді дуже небажана"

Головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко на післяматчевій прес-конференції за підсумками гри з Македонією зазначив, що втрата Сергія Сидорчука та Євгена Хачеріді напередодні гри з Іспанією дуже серйозна.

"Дуже серйозна, як і втрата будь-якого гравця нашої команди. Небажана втрата таких гравців, дуже небажана. Доведеться хлопцям, які вийдуть замість них доводити, що вони сильніші", - зазначив Фоменко.

Ділячись загальним враженням про гру, тренер поскаржився: "Перший тайм був провалений. У перерві постаралися повернути хлопців в те русло, яке повинно бути. У другому таймі наші гравці змінили гру і результат".

Як повідомляв УНІАН, у матчі 9-го туру групового етапу відбіркового турніру Євро-2016 збірна України обіграла команду Македонії з рахунком 2:0.