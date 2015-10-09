Збірна України обіграла команду Македонії у матчі відбору Євро-2016

У Скоп'є завершився матч 9-го туру групового етапу відбіркового турніру Євро-2016, в якому збірна Македонії приймала команду України і програла з рахунком 0:2.

Доля матчу була вирішена у другому таймі.

Українці повільно і трохи вальяжно провели перший тайм, по суті, не створивши небезпечних моментів біля воріт суперника. Але, з початком другої половини гри різко накрутили темп і почали створювати момент за моментом. У підсумку, суперники грубо помилилися в своїй штрафній площі, коли рукою зіграв Жуте і пенальті на 59-й хвилині реалізував Євген Селезньов. А в самій кінцівці гри, на 87-й хвилині, Артем Кравець забив другий гол у ворота господарів поля.

УНІАН провів онлайн-трансляцію гри, за якою можна простежити за перебігом протистояння.

У паралельних матчах Групи С збірна Іспанії розгромила команду Люксембургу - 4:0, а Словаччина несподівано програла вдома Білорусі - 0:1.

Таким чином, у турнірній таблиці у збірної Іспанії 24 очки, Словаччини та України - по 19. Словаки випереджають команду Михайла Фоменка за рахунок кращих результатів в очних зустрічах - перемога і нічия.

У заключному турі у понеділок, 12 жовтня, збірна України зіграє з командою Іспанії в Києві, а Словаччина - з Люксембургом на виїзді.