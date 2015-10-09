Український боксер Беляк вийшов до чвертьфіналу Чемпіонату світу

У Досі (Катар) завершилися бої 1/8 фіналу Чемпіонату світу з участю трьох українських боксерів, серед яких переможцем і володарем путівки в 1/4 фіналу став Тимур Беляк, повідомляє офіційний сайт змагань.

Сьогодні свої поєдинки проводили Беляк (вагова категорія - до 60 кг), Ярослав Самофалов (до 69 кг) та Олександр Хижняк (до 81 кг).

Беляк зустрічався з японцем Дайсуке Наріматсу і впевнено переміг суперника одноголосним рішенням суддів за очками - 30:27; 29:28; 29:28.

У свою чергу, Самофалов протистояв кубинцеві Роніелю Іглесіасу і програв одноголосним рішенням арбітрів - 28:29, 27:30 28:29.

Суперником Хижняка був ірландець Джозеф Уорд, який на чемпіонаті світу був посіяний під 4-м номером. Фаворит бою Уорд довів свою перевагу - 28:29, 28:29, 28:29.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з боксу проходить у Досі з 5 по 15 жовтня.