Шахтар вважається фаворитом на придбання гравця з ”Ренна”

За даними французьких ЗМІ, донецький клуб дуже зацікавлений у придбанні стопера збірної Гани Джоне Менса.

Місцеві медіа повідомляють, що на ключового виконавця Ренна (сьоме місце в чемпіонаті Франції) претендують кілька російських клубів, але фаворитом вважають саме Шахтар.

Якщо трансфер відбудеться, то станеться це в найближчий місяць.

Менса третій рік виступає за Ренн, стабільно викликається в збірну Гани і в свої 25 років зіграв більше 50 матчів. Він учасник ЧС-2006, а 2001 року зі своєю "молодіжкою" був віце-чемпіоном світу. У 2006 році Менса був обраний до символічної збірної кращих гравців Кубка Африки.

Його нинішній контракт з Ренном закінчується 2010 року. Наразі відомо, що ганець входить до сфери інтересів Ліона і Портсмута. Для Ренна це чи не найголовніший гравець у захисті, особливо в цьому чемпіонаті.

Football.ua