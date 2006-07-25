В Україні пройде міжнародний футбольний турнір ”Генерація-2012”

В Україні 8-13 серпня пройде міжнародний футбольний турнір „Генерація-2012”

Як повідомили УНІАН в прес-службі ФФУ, Федерація футболу України спільно з колегами з Польщі вдруге проводитиме міжнародний турнір „Генерація-2012”.

Повідомляється, що перші змагання в рамках заходів, спрямованих на просування та підтримку спільної кандидатури України і Республіки Польща в тендері УЄФА на право проведення фінальної частини Євро-2012 з футболу, проводили наші сусіди.

Нинішній розіграш 8-13 серпня прийматиме українська сторона. По 6 команд з України та Польщі представлятимуть міста, що фігурують у спільній заявці як кандидати на проведення матчів фінального раунду чемпіонату Європи 2012 року в наших двох країнах. До турніру буде залучено футболістів, які за віком зможуть виступати у складі національних збірних на Євро-2012.

На аренах столиці та регіону глядачі зможуть побачити гру юних футболістів 1992-1993 рр. н. із Хожува, Гданська, Кракова, Познані, Варшави, Вроцлава (Польща) та Дніпропетровська, Донецька, Одеси, Києва, Київської області і Львова. У підгрупах учасники змагатимуться за коловою системою – по 2 зустрічі щодня. Матч складатиметься з двох таймів по 25 хвилин, з перервою не більше 10 хвилин. Команди, які за груповими результатами посядуть І та ІІ місця, сформують півфінальні пари. Фінал заплановано на 12 серпня на НТК ФФУ імені Віктора Баннікова.

Прес-служба підкреслює, що “Генерація-2012” є важливим елементом підготовки України до заключного етапу тендера з визначення УЄФА місця проведення Євро-2012. Про це свідчить той факт, що головою Оргкомітету змагань призначено заступника міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту Мирослава ДУТЧАКА. На засіданні оргкомітету він зазначив, що на сьогодні погоджено питання стосовно місця проведення змагань, проживання та харчування учасників. „Я переконаний, що у співпраці з Федерацією футболу України та Київською міською державною адміністрацією Україні вдасться провести турнір на належному рівні”, - сказав М.ДУТЧАК.