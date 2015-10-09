Блаттер подав апеляцію на рішення про своє відсторонення

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на New York Times.

У четвер комітет з етики ФІФА оголосив про відсторонення Блаттера, а також голови Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) і віце-президента ФІФА Мішеля Платіні, генерального секретаря ФІФА Жерома Вальке від займаних ними посад і будь-якої футбольної діяльності на 90 днів.

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Дане рішення комітетом з етики було прийнято на підставі проведених розслідувань. Повідомлялося, що термін дискваліфікації може бути продовжений, але не більше ніж на 45 днів. Рішення набуло чинності негайно.

Комітет з етики провів засідання, яке розпочалося в понеділок і завершилося в середу. На засіданні обговорювалися корупційні скандали за участю Платіні, Блаттера і південнокорейця Чхон Мон Джуна, який заявляв про своє бажання балотуватися на пост глави ФІФА. В результаті Мон Джун дискваліфікований на шість років на оштрафований на 100 тисяч швейцарських франків.