Юрген Клопп очолив англійський "Ліверпуль"

Про це повідомили в прес-службі мерсисайдців, передає ТСН.

"Футбольний клуб "Ліверпуль" радий повідомити про те, що Клопп призначений новим тренером клубу", - йдеться в заяві "Ліверпуля".

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Зазначається, що представлення Клоппа громадськості відбудеться 9 жовтня.

Here's the moment Jürgen Klopp put pen to paper #KloppLFChttps://t.co/Yvb6kQ9KtB — Liverpool FC (@LFC) October 8, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що англійський "Ліверпуль" відправив у відставку головного тренера команди Брендана Роджерса.