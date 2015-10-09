Юрген Клопп очолив англійський "Ліверпуль"
06:48, 09 жовтня 2015Спорт
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Німецький фахівець Юрген Клопп офіційно призначений головним тренером англійського "Ліверпуля".
REUTERS
Про це повідомили в прес-службі мерсисайдців, передає ТСН.
"Футбольний клуб "Ліверпуль" радий повідомити про те, що Клопп призначений новим тренером клубу", - йдеться в заяві "Ліверпуля".
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Зазначається, що представлення Клоппа громадськості відбудеться 9 жовтня.
Here's the moment Jürgen Klopp put pen to paper #KloppLFChttps://t.co/Yvb6kQ9KtB
— Liverpool FC (@LFC) October 8, 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що англійський "Ліверпуль" відправив у відставку головного тренера команди Брендана Роджерса.
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