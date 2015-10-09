Юрген Клопп очолив англійський "Ліверпуль"

06:48, 09 жовтня 2015
Спорт
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Німецький фахівець Юрген Клопп офіційно призначений головним тренером англійського "Ліверпуля".

REUTERS

Про це повідомили в прес-службі мерсисайдців, передає ТСН.

"Футбольний клуб "Ліверпуль" радий повідомити про те, що Клопп призначений новим тренером клубу", - йдеться в заяві "Ліверпуля".

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Зазначається, що представлення Клоппа громадськості відбудеться 9 жовтня.

Раніше УНІАН повідомляв, що англійський "Ліверпуль" відправив у відставку головного тренера команди Брендана Роджерса. 

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