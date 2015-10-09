У Росії пов'язали відсторонення Блаттера з наміром завдати морального удару по країні

Про це повідомляє видання Чемпіонат.

Лєбєдєв висловив упевненість, що відібрати у Росії право на проведення ЧС-2018 не зможе ніхто, оскільки тільки РФ відповідає критеріям для проведення цього турніру.

"Юридично і фактично ніхто не зможе відняти у Росії право на проведення чемпіонату світу 2018 року. Незважаючи на запевнення ряду країн про готовність організувати світову першість у будь-який момент, ніхто не буде ризикувати настільки масштабною подією. Тим більше що ці запевнення не відповідають дійсності, адже настільки великий турнір вимагає високого рівня підготовки. Сьогодні цим критеріям відповідає тільки Росія", - йдеться в повідомленні.

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"Нові рішення комітету з етики ФІФА покликані нанести моральний удар по нашій країні та вболівальникам, які з нетерпінням чекають цієї події. Подібний тиск з їх боку буде до самого матчу відкриття чемпіонату світу. Але сам турнір, я майже впевнений, пройде у нас", - заявив Лєбєдєв.

Також Лєбєдєв зазначив, що "Платіні, який завзято виступав проти Блаттера і вважався кандидатом на його місце, також виявився замішаний в корупційному скандалі. Ця історія, швидше за все, ставить хрест на його намірі зайняти пост президента ФІФА. Принаймні це було б логічно і чесно".

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Як повідомляв УНІАН, Комітет з етики Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) під головуванням Ханса Йоахима Еккерта відсторонив на 90 днів від виконання обов'язків президента ФІФА Йозефа Блаттера, президента УЄФА і віце-президента ФІФА Мішеля Платіні, генерального секретаря ФІФА Жерома Вальке.