"Мотор" програв матч гандбольної Ліги чемпіонів швейцарському "Кадеттен"

У швейцарському Шаффхаузені завершився матч 4-го туру групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів, в якому місцевий "Кадеттен" приймав запорізький "Мотор" і виграв з рахунком 30:27.

Господарі майданчика добилися вирішальної переваги ще в першому таймі.

У грі, за підсумками якої чемпіон України міг вийти на 1-е місце в групі, "Мотор" протистояв на рівних супернику до середини першого тайму. Але потім швейцарці помітно збільшили темп і завершили перший тайм з перевагою "+7" - 15: 8.

Після перерви "Кадеттен" зосередився на тому, щоб зберегти перевагу і досяг успіху в цьому. Гості зуміли лише скоротити різницю до "-3".

Кращим гравцем матчу у складі гостей став Артем Козакевич, на рахунку якого 6 голів.

Таким чином, на рахунку "Мотора" 4 очки (2 перемоги і поразки 2) і команда як і раніше, ділить 1-3 місця з норвезьким "Ск'єрном" і македонським "Металургом". Щоправда, "Мотор" провів на 1 гру більше конкурентів і за підсумками 4-го туру опуститься вниз у турнірній таблиці.