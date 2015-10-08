"Мотор" програв матч гандбольної Ліги чемпіонів швейцарському "Кадеттен"
Гра у Швейцарії завершилася з рахунком 30:27.
У швейцарському Шаффхаузені завершився матч 4-го туру групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів, в якому місцевий "Кадеттен" приймав запорізький "Мотор" і виграв з рахунком 30:27.
Господарі майданчика добилися вирішальної переваги ще в першому таймі.
У грі, за підсумками якої чемпіон України міг вийти на 1-е місце в групі, "Мотор" протистояв на рівних супернику до середини першого тайму. Але потім швейцарці помітно збільшили темп і завершили перший тайм з перевагою "+7" - 15: 8.
Після перерви "Кадеттен" зосередився на тому, щоб зберегти перевагу і досяг успіху в цьому. Гості зуміли лише скоротити різницю до "-3".
Кращим гравцем матчу у складі гостей став Артем Козакевич, на рахунку якого 6 голів.
Таким чином, на рахунку "Мотора" 4 очки (2 перемоги і поразки 2) і команда як і раніше, ділить 1-3 місця з норвезьким "Ск'єрном" і македонським "Металургом". Щоправда, "Мотор" провів на 1 гру більше конкурентів і за підсумками 4-го туру опуститься вниз у турнірній таблиці.