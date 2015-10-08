Молодіжна збірна України з футболу програла команді Ісландії в матчі відбору на Євро

У Черкасах завершився матч чемпіонату Європи з футболу серед молодіжних команд (U-21), в якому збірна України приймала команду Ісландії і програла з рахунком 0:1.

Доля матчу була вирішена в середині другого тайму.

Українці мали територіальну та ігрову перевагу протягом більшої частини часу матчу, багато атакували, але так і не зуміли вразити ворота суперника. У той же час, ісландці діяли набагато більш раціонально. Чи не єдиний свій момент у грі вони зуміли використати. На 71-й хвилині м'яч отримав Арні Вільяльмссон, довго готував удар перебуваючи по центру навпроти воріт і пробив з дальньої дистанції з-за меж штрафного. Воротар українців Георгій Бущан в падінні зачепив м'яч, але від рук голкіпера той влетів у сітку - 0:1.

Таким чином, збірна України зазнала другої поспіль поразки на старті відбіркового турніру Євро-2017 в Групі 3 (раніше українці програли команді Македонії з таким же рахунком, 0:1) і суттєво ускладнили собі завдання виходу на Євро.

За регламентом турніру у фінальну частину Євро-2017 виходять 9 переможців відбіркових груп, а 4 найкращі команди, що посіли 2-і місця в групах проводять матчі плей-офф для визначення двох кращих. 12-е місце у фіналі отримує господар турніру - збірна Польщі.