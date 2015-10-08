Жіноча збірна України з гандболу програла на старті відбору Євро-2016 Сербії

У Кралєво (Сербія) завершився матч 1-го туру другого етапу відбіркового турніру чемпіонату Європи з гандболу, в якому збірна Сербії приймала команду України й обіграла суперника з рахунком 34:25.

Матч розпочався з атак гостей, які виглядали досить активно і в середині тайму вели з рахунком 5:8. Тим не менш, суперниці зуміли перехопити ініціативу і завершити 30-хвилинку з власною перевагою у 2 голи - 14:12.

А після перерви суперниці зробили спурт, довівши свою перевагу до "+10" (25:15) і надалі контролювали ситуацію на майданчику. У підсумку матч закінчився з перевагою сербок у 9 голів.

Кращим гравцем у складі збірної України стала Ольга Ніколаєнко, на рахунку якої 9 голів. У свою чергу, Ганна Редька закинула 5 м'ячів.

В іншому матчі Групи 2 відбіркового турніру збірна Чехії обіграла команду Італії - 33:15.

У матчі 2-го туру в неділю, 11 жовтня, українки зіграють з командою Чехії в Ужгороді.

Згідно з регламентом чемпіонату Європи-2016 у фінальний турнір виходять по дві кращі команди з кожної групи і краща з тих, що посіли 3-е місце у кожній з 7 груп (всього - 15 команд). 16-м учасником фіналу стане команда країни-організатора турніру - збірна Швеції.