12-й тур чемпіонату України з футболу через вибори перенесений на початок грудня

Дирекція української футбольної Прем`єр-Ліги прийняла рішення перенести матчі 12-го туру змагань на початок грудня. Базовою датою туру стане 5 грудня, повідмоляє прес-служба ПЛ.

"8 жовтня 2015 р. до ПЛ надійшов лист ФФУ про клопотання МВС України визначити дати проведення відповідних футбольних матчів у будь-які інші дні, крім періоду з 23 по 26 жовтня 2015 року, у зв’язку з залученням всього особового складу органів внутрішніх справ до забезпечення правопорядку під час виборчого процесу", - йдеться у повідомленні.

Відповідним рішення Дирекція ПЛ вирішила перенести матчі 12-го туру та визначити базовою датою для проведення поєдинків 5 грудня.