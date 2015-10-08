Блаттер і Платіні протягом двох днів можуть оскаржити рішення ФІФА про усунення із займаних посад

16:10, 08 жовтня 2015
Спорт
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Керівників ФІФА і УЄФА відсторонили на 90 днів.

REUTERS

Регламент відводить два дні для подачі апеляції на рішення комітету з етики Міжнародної федерації (ФІФА) про усунення із займаних посад і від будь-якої футбольної діяльності, заявив прес-секретар арбітражної палати комітету з етики Марк Тенбюкен, повідомляє ТАСС.

"Апеляція може бути подана протягом двох днів з моменту оголошення рішення", - повідомив Тенбюкен.

Комітет з етики провів засідання, яке розпочалося в понеділок і завершилося в середу. На засіданні обговорювалися корупційні скандали за участю Платіні, Блаттера і південнокорейця Чхон Мон Джуна, який заявляв про своє бажання балотуватися на пост глави ФІФА. Мон Джун дискваліфікований на шість років за рішенням комітету з етики.

Раніше в четвер комітет з етики ФІФА оголосив про відсторонення глави ФІФА Йозефа Блаттера, президента Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні, генерального секретаря Жерома Вальке від займаних посад і будь-якої футбольної діяльності на 90 днів. Дане рішення прийняв комітет з етики ФІФА на підставі проведених розслідувань. Повідомлялося, що цей термін може бути продовжений, але не більше ніж на 45 днів. Рішення набуло чинності негайно.

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