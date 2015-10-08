Українські легкоатлети вибороли вісім медалей на Всесвітніх іграх серед військовослужбовців
Чемпіонкою змагань стала Наталія Лупу.
Вісім медалей української команди на Всесвітніх іграх серед військовослужбовців виграли легкоатлети. За п’ять днів змагань представники України виграли одне «золото», шість срібних і одну бронзову медалі, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).
«Золото» завоювала Наталія Лупу з бігу на 800 метрів. При цьому українка обігнала діючу чемпіонку світу, білоруску Марину Арзамасову.
Срібні медалі в активі, Наталії Погребняк (100 м), Сергія Смелика (200 м), Анни Рижикової (400 м з бар’єрами), жіночої естафетної команди 4х400 метрів у складі Ольги Земляк, Наталії Пигиди, Анни Рижикової і Наталії Лупу; Ірини Геращенко (стрибки у висоту) і Євгена Виноградова (метання молота).
Наталія Пигида виграла «бронзу» з бігу на 400 метрів.
8 жовтня легкоатлети завершили виступи на змаганнях, які відбуваються у Південній Кореї.
Всесвітні ігри серед військовослужбовців відбуваються у місті Мунген з 2 по 10 жовтня.