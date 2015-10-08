Президент ФІФА, генсекретар ФІФА і президент УЄФА відсторонені від усіх посад на 90 днів

Комітет з етики Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) під головуванням Ханса Йоахима Еккерта відсторонив на 90 днів від виконання обов'язків президента ФІФА Йозефа Блаттера, президента УЄФА і віце-президента ФІФА Мішеля Платіні, генерального секретаря ФІФА Жерома Вальке, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Тривалість заборон може бути продовжена ще на один період, що не перевищує 45 днів.

Крім того, колишній віце-президент ФІФА Чонг Монг-Джун офіційно відлучений від футбольної діяльності на 6 років і оштрафований на 100 тис. швейцарських франків.

Протягом зазначеного часу вищевказані особи будуть відсторонені від всіх футбольних заходів на національному і міжнародному рівні.

"Заборона набуває чинності негайно", - йдеться в повідомленні ФІФА.