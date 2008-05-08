Сьомін і Луческу привітали один одного

Коментарі головних тренерів Динамо і Шахтаря на післяматчевій прес-конференції присвяченій фіналу Кубка України, в якому гірники обіграли киян з рахунком 2:0:

Юрій Сьомін: «По-перше, я хочу привітати Шахтар із заслуженою перемогою. Це був справжній фінал – дуже напружений, з різними нюансами, які було складно передбачити. Чому ми програли? Ми зробили більше помилок, причому грубих і певною мірою навіть дитячих. Хоча, напевно, це був не наш день, тому що коли гравців на полі поменшало, у нас було дуже багато моментів, щоб зрівняти рахунок у другому таймі. На жаль, нам цього зробити не вдалося»,

Мірча Луческу: «Найнапруженіша гра в нинішньому футбольному році. Це, напевно, перше, що спадає на думку. Що, загалом, природно: билися кращі команди України і показали справжній футбольний спектакль. Хотілося б привітати нашого суперника з тим, як вони себе проявили на полі. Думаю, ми заслужили сьогоднішню перемогу».