Сьомін і Луческу привітали один одного
08:55, 08 травня 2008Спорт
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"Билися кращі команди України..."
Коментарі головних тренерів Динамо і Шахтаря на післяматчевій прес-конференції присвяченій фіналу Кубка України, в якому гірники обіграли киян з рахунком 2:0:
|Юрій Сьомін. Фото fcdynamo.kiev.ua
Мірча Луческу: «Найнапруженіша гра в нинішньому футбольному році. Це, напевно, перше, що спадає на думку. Що, загалом, природно: билися кращі команди України і показали справжній футбольний спектакль. Хотілося б привітати нашого суперника з тим, як вони себе проявили на полі. Думаю, ми заслужили сьогоднішню перемогу».
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