Меркель побажала Медведєву «всього хорошого і легкої руки»

Канцлер ФРН Ангела Меркель побажала Дмитру Медведєву «всього хорошого і легкої руки». Вона також виразила намір у майбутньому тісно і з повною довірою співпрацювати з Володимиром Путіним в його новій ролі прем`єр-міністра, передає Газета.руз посиланням на ІТАР-ТАРС . За словами Меркель, у неї існують «дуже конструктивні і прямі відносини» з Володимиром Путіним. «Я ціную нашу співпрацю. Ми обидва надаємо велике значення нашому стратегічному партнерству», - наголосила вона. - «Ми будемо і в майбутньому співробітничати з ним у його новій ролі прем`єр-міністра», - вказала Меркель. Побажавши Дмитру Медведєву «всього хорошого і легкої руки», німецький керівник сказала: «Я радію нашій майбутній співпраці».