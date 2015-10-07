Троє українських боксерів вийшли у другий раунд Чемпіонату світу

У Досі (Катар) проходить чемпіонат світу з боксу, де троє українських боксерів вийшли у другий раунд змагань, повідомляє офіційний сайт змагань.

У категорії до 60 кг Тимур Біляк зустрічався з Отаром Ераносяном з Грузії і переміг одноголосним рішенням суддів - 30:27, 29:28, 29:28. Ярослав Самофалов (до 69 кг) зустрічався зі шведом Кларенсом Гоерамом і також виявився сильнішим за одноголосним рішенням суддів - тричі по 29:28. З таким самим рахунком Олександр Хижняк (до 81 кг) здолав алжирця Абдельхафіда Бенаблая.

У свою чергу, Ігор Сопинський (до 52 кг) протистояв казаху Ольжасу Саттибаєву і програв розділеним рішенням суддів - 28:29, 27:30, 29:28.

Напередодні, у перший день змагань, три боксери збірної України зазнали поразки.

У категорії до 56 кг бронзовий призер минулого чемпіонату світу Микола Буценко завершив виступи вже після першого поєдинку проти Чатчая Будті з Таїланду, який два роки тому на першості планети фінішував третім в категорії до 52 кг. Будті виграв на картках усіх суддів– 30:27, 29:28, 29:28. Одноголосним рішенням суддів поступився у вазі до 75 кг і інший українець - Валерій Харламов, який програв ірландцю Майклу Орайлі– 28:29, 26:30, 27:30. Ближче всіх до успіху з наших боксерів був в категорії до 64 кг Віктор Петров, який виграв у Даниэлито Зорильи з Пуерто-Ріко за записками одного з суддів, але поступився на думку двох інших арбітрів – 29:28, 28:29, 27:30.

Пізніше свої поєдинки першого раунду змагань проведуть Дмитро Замотаєв (49 кг) і Геворг Манукян (91 кг).

Чемпіонат світу по боксу-2015 проходить у Досі (Катар) з 5 по 15 жовтня.