Американець Імам став першим претендентом на титул Постола

Всесвітня боксерська рада (WBC) виступила із заявою, згідно з якою першим претендентом для новоспеченого чемпіона світу в першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) українця Віктора Постола є американець Амір Імам, повідомляє Vringe.

При цьому поки не оголошено, чи зобов'яжуть Віктора битися з Аміром невідкладно, або дозволять спочатку провести добровільний захист.

Як повідомляв УНІАН, вакантний титул дістався Постолу в результаті дострокової перемоги над аргентинцем Лукасом Матіссе в бою, що відбувся 3 жовтня у Карсоні (США).