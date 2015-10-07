Захисник Хачеріді подолав наслідки травми і готується до матчу відбору Євро Україна - Македонія

Захисник київського "Динамо" і збірної України з футболу Євген Хачеріді попрацювавши деякий час за індивідуальною програмою був переведений в загальну групу футболістів збірної України, які готуються до виїзного матчу відбору Євро-2016 з Македонією, повідомляє прес-служба ФК "Динамо" (Київ).

Раніше, за словами головного тренера національної команди Михайла Фоменка, у футболіста були проблеми зі здоров`ям і він повинен був пройти додаткове обстеження у лікарів.

Разом з тим, втратою для команди стала травма гравця донецького "Шахтаря" Максима Малишева, у якого запалення бічної зв'язки. Гравець вже залишив розташування національної збірної і повернувся в "Шахтар"

Як повідомляв УНІАН, матч Македонія - Україна пройде у Скоп'є 9 жовтня. Початок гри о 21:45 за київським часом.