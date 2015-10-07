Збірна України з тенісу вперше за 21 рік буде представлена в Кубку Хопмана

Вітчизняна збірна буде представлена у складі своїх найсильніших спортсменів відповідно до світового рейтингу - Еліни Світоліної і Олександра Долгополова, повідомляє Великий теніс України.

Разом з українським дуетом в одній групі опинилися збірні США, Чехії та команда Австралії "Gold". В іншому квартеті виступлять тенісисти з Німеччини, Великобританії, Франції і Австралія "Green".

Команду Великобританії в цьому році представлять Енді Маррей і Хезер Уотсон, від Франції зіграють Каролін Гарсія і Гаель Монфіс, а місцеві вболівальники будуть підтримувати своїх улюбленців у складі австралійського дуету "Gold" - Ллейтона Хьюїтта і Кейсі Деллакуа.

Змагання пройдуть з 3 по 9 січня 2016 року в австралійському Перті.

"Синьо-жовті" повертаються на Кубок Хопмана через 21 рік, коли в останній раз, ще в 1995 році, Андрій і Наталія Медведєви захищали честь нашої країни. Тоді у фіналі українці поступилися команді Німеччини у складі Бориса Беккера і Анке Хубер.