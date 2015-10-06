Срібний призер ОІ Берінчик про бій Постола: "Це чудово, що українець завоював такий престижний титул"

Срібний призер Олімпійських Ігор 2012 року і чемпіонату світу серед любителів 2011 року Денис Берінчик прокоментував перемогу Віктора Постола в бою за титул чемпіона світу WBC проти аргентинця Лукаса Матіссе, повідомляє прес-служба промоутерської компанії К2..

"Бій був відмінний. Обидва суперники гідні перемоги. Радий за Віктора, я вірив у нього. Він - хороший боксер, як в атаках, так і в захисті. Це чудово, що українець завоював такий престижний титул. Віктор і його команда дуже довго йшли до цього титулу і доклали багато зусиль. Важко завоювати пояс, але ще важче його відстояти. І я щиро бажаю йому таких самих яскравих перемог надалі", - зазначив Денис Берінчик.

Сам Денис Берінчик свій другий бій на професійному рингу проведе 14 листопада у ТРЦ "Термінал" (Бровари) і зараз активно готується до цього поєдинку. Ім'я його суперника буде оголошено пізніше.

Як повідомляв УНІАН, Постол в ніч на неділю, 4 жовтня, переміг Матіссе нокаутом у 10-му раунді і завоював титул чемпіона світу WBC у першій напівсередній вазі.