Відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу «Динамо» - «Шахтар»

Сьогодні у Харкові відбудеться фінальний матч за Кубок України з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, гра за кубок між командами Динамо» (Київ) і «Шахтар» (Донецьк) буде присвячена 100-річчю харківського футболу і пройде на стадіоні «Металіст».

В день проведення матчу організаторами будуть вжиті безпрецедентні заходи – дотримання порядку забезпечуватимуть понад 5 тисяч працівників міліції. В середу до Харкова прибуває понад 20 тисяч фанів з Донецька і Києва.

Переможцеві цього матчу Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручить Кубок України.

Пряма трансляція матчу на телеканалі ICTV. Початок о 19:00.