Фоменко поскаржився на відсутність у Коноплянки свого літака: "Літає в збірну з пересадками"

Головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко розповів про підготовку національної команди до заключних ігор відбору Євро-2016 проти команди Македонії, Іспанії, помітивши, зокрема, що на збір прибули всі гравці за винятком Євгена Коноплянки.

"Ми не встигли ще переговорити з хлопцями. Майже всі вже приїхали. Коноплянка, як зазвичай, прибуде сьогодні пізно ввечері. Йому важко добиратися. Поки у нього немає свого літака, тому він літає з пересадками. Що стосується здоров'я гравців, то є невеликі проблеми у Гармаша і Хачеріді. Потрібно зробити знімки, щоб остаточно визначити, чи зможуть вони грати. Поки ці двоє лікуються і працюють індивідуально. Більшість хлопців приїхало в гарному настрої. Будемо приводити себе в порядок, а з завтрашнього дня будемо працювати".

Говорячи про шанси дебютантів збірної – Микити Каменюки і Олександра Караваєва - вийти на поле в цих матчах, тренер зазначив: "Ми завжди говорили, що це залежить не від тренерів, а від самих хлопців. Вони повинні змушувати нас, щоб ми їх викликали в збірну, ставили в склад. Ми ж повинні бачити їх бажання, настрій і роботу".

Відповідаючи на питання про те, скільки матчів Македонії планує переглянути тренерський штаб команди, Фоменко зауважив: "Дві-три гри, думаю, переглянемо. Там ще матч Іспанія-Македонія збігається. Хлопцям покажемо нарізки того, як грає Македонія. Ми ніколи не дивилися на розборах суперника матчі з першої по 90-у хвилину. В першу чергу, концентрували увагу на сильних і слабких сторонах, якими можна скористатися".

А говорячи про розклади, які дозволять нашій збірній стати кращою командою серед тих, що зайняли 3-і місця в своїх групах у відбірковому турнірі, Фоменко зазначив: "Нам хотілося б стати кращою третьою збірною. Якщо є можливість потрапити на Євро, то чому б нею не скористатися. На сьогоднішній день ми лідируємо. Як буде далі – подивимося".

Як повідомляв УНІАН, збірна України проведе заключні матчі групового раунду відбіркового турніру Євро-2016 проти команд Македонії (9 жовтня) та Іспанії (12 жовтня).

Згідно з регламентом змагань по дві кращі команди з кожної групи, а також краща з тих, що зайняли 3-і місця, отримають путівки у фінальну частину Євро-2016. Решта 8 команд,що зайняли 3-і місця у своїх групах проведуть матчі плей-офф у листопаді. На даний момент збірна України йде на 3-му місці в своїй групі і практично втратила шанси на потрапляння в двійку найсильніших.