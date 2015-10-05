Український боксер Постол вийшов на друге місце в рейтингу BoxRec

Український боксер першої напівсередньої ваги Віктор Постол вийшов на друге місце в рейтингу бійців своїй категорії за версією авторитетного сайту Boxrec.

У світовій класифікації Постола випереджає лише чемпіон світу WBO американець Терренс Кроуфорд (26 перемог у 26 боях).

Українець також не програв жодного бою в своїй кар'єрі, здобувши 28 перемог із 28 можливих.

На 3-й позиції рейтингу знаходиться ще один американець Ламонт Пітерсон. Всього ж боксери з США займають чотири з п'яти перших місць у рейтингу в цій ваговій категорії.

Постол в ніч на неділю, 4 жовтня, переміг аргентинця Лукаса Матіссе і завоював титул чемпіона світу WBC у першій напівсередній вазі. Сам Матіссе на даний ммоент займає 7-е місце в рейтингу BoxRec.