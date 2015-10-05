Моуріньо буде керувати "Челсі" у матчі Ліги чемпіонів з київським "Динамо"

Керівництво англійського "Челсі", який є суперником київського "Динамо" на груповому етапі Ліги чемпіонів, повністю довіряє головному тренеру команди португальському спеціалісту Жозе Моуріньо, повідомляється на офіційному сайті клубу.

"Клуб хоче внести ясність у питання відносин з головним тренером, заявляючи про те, що Жозе має повну підтримку з нашого боку. Як говорив сам тренер, результати команди останнім часом не були досить гарні, і виступи команди повинні бути поліпшені. Тим не менш, ми вважаємо, що фахівець заслуговує довіри і під його керівництвом команда зможе досягти поставлених цілей", - йдеться у заяві ФК "Челсі".

Після 8-ми турів чемпіонату англійської Прем'єр-ліги сезону 2015/16 "Челсі" займає 16-е місце в таблиці з 20 команд, набравши 8 очок. В активі команди 2 перемоги при 2 нічиїх та 4 поразках. Зокрема, 3 жовтня "Челсі" програв на своєму полі "Саутгемптону" з рахунком 1:3.

В ЛЧ "Челсі" займає 3-е місце у груповому етапі після 2-х турів (3 очки), поступаючись київському "Динамо" і португальському "Порту" (по 4 бали), але випереджаючи ізраїльський "Маккабі" з Тель-Авіва (0).

Перший очний матч "Динамо" - "Челсі" відбудеться 20 жовтня у Києві на НСК "Олімпійський".