Українські тенісисти програли три матчі за день на турнірах в Пекіні та Токіо

В Токіо та Пекіні стартували турніри чоловічої Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР) і Жіночої тенісної асоціації (WTA), в яких свої матчі програли троє представників України, повідомляє Тенісний портал України.

На Rakuten Japan Open Tennis Championships 2015 в Токіо (призовий фонд - $1,263 млн.) Олександр Долгополов у стартовому матчі зустрічався з Семом Куеррі з США і програв з рахунком 6-7(5) 4-6.

На старті першої партії українцю вдалося вийти вперед із брейком, але суперник миттєво повернув програне очко (2-2). Вже за рахунку 4-5 на подачі Долгополова американець заробив сетбол, але перша ракетка України виграє свій гейм. Доля сету вирішується на тайбрейку, де тенісисти по черзі обмінюються міні-брейками, поки після невимушеної помилки Долгополова Куеррі отримує ще один сетбол і реалізує його. У другій партії була рівна боротьба і ні в одного з тенісистів не було шансів, щоб взяти подачу суперника. Але, за рахунку 4-4 Куеррі робить брейк, а потім вдало подає на матч. Для Олександра Долгополова це був перший поєдинок після Відкритого чемпіонату США, коли рецидив травми не дозволив лідеру українського тенісу продовжити свій виступ.

У свою чергу, на турнірі China Open у Пекіні (призовий фонд - $4,7 млн.) Катерина Бондаренко поступилася Медісон Кіз (США) - 6:3, 1:6, 0:6, а Еліна Світоліна програла Анастасія Павлюченковій (Росія) - 4:6, 6:1, 3:6.

Турніри в Токіо і Пекіні триватимуть до 10 жовтня.