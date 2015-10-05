Проект Об'єднаної футбольної ліги України і Росії офіційно закритий

Проект оргкомітету Об'єднаної футбольної ліги (ОФЛ) України і Росії офіційно закритий, Про це заявив прес-аташе організації Андрій Малосолов, повідомляє ТАСС.

"Отже, завершилася наша спільна робота з Валерієм Георгійовичем Газзаєвим у рамках проекту оргкомітету ОФЛ. Почавшись у 2012 році в якості проекту об'єднаного чемпіонату Росії і України, він трансформувався в передвиборчу компанію Валерія Газзаєва на посаду керівника РФС. Впевнений, праця Валерія Георгійовича ще знадобиться нашого футболу, а сам Газзаєв неодмінно повернеться у великий футбол", - заявив Малосолов.

Ідею Об'єднаного чемпіонату Росії і України висунули президент "Зеніту" Олександр Дюков, керівник Російської футбольної прем'єр-ліги (РФПЛ) Сергій Прядкін, президент ЦСКА Євгеній Гінер, а також голова ради директорів "Анжі" Костянтин Ремчуков. Як заявляв директор Об'єднаної футбольної ліги (ОФЛ) Валерій Газзаєв, перший Об'єднаний чемпіонат повинен відбутися в сезоні 2015/16. Планувалося, що в ньому візьмуть участь 18 команд (9 з Росії і 9 з України).

З боку українських клубів ФФУ цю ідею ніхто жодного разу публічно не підтримав.