Віталій Кличко відвідав тренування брата під час підготовки до бою з Ф'юрі

Віталій Кличко відвідав свого брата Володимира, який зараз проходить реабілітацію після травми в тренувальному таборі в австрійському Гоїнгу.

«Травма — це неприємно, але таке трапляється у великому спорті, де навантаження на межі людських можливостей. Володимир в бадьорому настрої, кожен день у нього медичне обстеження і необхідні процедури, щоб відновлення відбулося якомога швидше, — зазначив Віталій Кличко. — Я приїхав підтримати брата. Удвох ми набагато сильніше. Бій буде непростий, але Володимир знову доведе, що він — найсильніший боксер планети. І, я впевнений, знову прозвучить переможний український гімн і з перемогою підніметься український прапор», — підкреслив мер Києва.

Як повідомляв УНІАН, бій Володимир Кличко — Тайсон Ф`юрі перенесено на 28 листопада. Як і планувалося, поєдинок відбудеться в Дюссельдорфі.