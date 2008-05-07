Тимощуку «світить» надбавка до зарплати
08:15, 07 травня 2008Спорт
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Керівництво має намір продовжити контракт
За інформацією газети "Спорт Экспресс", найближчим часом керівництво "Зеніта" запропонує капітанові команди Анатолію Тимощуку продовжити контракт на більш вигідних для обох сторін умовах: у футболіста зросте зарплата, а клуб збереже його на триваліший термін. Нагадаємо, що нинішній трудовий договір Тимощука з "Зенітом" розрахований до 2011 року.
"Сьогодні для будь-якого футболіста нашої команди прерогатива - фінальний матч Кубка УЄФА. Ніяких інших думок у найважливіший момент сезону просто немає. Тим більше про особисті інтереси. Міжсезоння - оптимальний період, коли можна повернутися до розгляду таких питань", - прокоментував цю інформацію Тимощук в розмові з кореспондентом газети.
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