Тимощуку «світить» надбавка до зарплати

За інформацією газети "Спорт Экспресс", найближчим часом керівництво "Зеніта" запропонує капітанові команди Анатолію Тимощуку продовжити контракт на більш вигідних для обох сторін умовах: у футболіста зросте зарплата, а клуб збереже його на триваліший термін. Нагадаємо, що нинішній трудовий договір Тимощука з "Зенітом" розрахований до 2011 року.

"Сьогодні для будь-якого футболіста нашої команди прерогатива - фінальний матч Кубка УЄФА. Ніяких інших думок у найважливіший момент сезону просто немає. Тим більше про особисті інтереси. Міжсезоння - оптимальний період, коли можна повернутися до розгляду таких питань", - прокоментував цю інформацію Тимощук в розмові з кореспондентом газети.