"Ліверпуль" відправив у відставку головного тренера команди

Про це повідомив офіційний сайт футбольного клубу одразу після нічиї з "Евертоном", передає ТСН.

"Ми хотіли б щиро подякувати Брендану за той неймовірний внесок, який він зробив в клуб і за виконану тяжку роботу. Це було складне рішення, але ми віримо, що проведені зміни допоможуть нам досягти великих успіхів на футбольному полі", - йдеться в заяві клубу.

Хто стане наступником Роджерса на чолі ліверпульців поки не повідомляється.

Читайте також"Манчестер Юнайтед" очолив список найдорожчих футбольних клубів світу

Зазначається, що після 8 турів "Ліверпуль" посідає 10 місце в чемпіонаті Англії.

Роджерс очолював "Ліверпуль" з 2012-го року, і за цей час команда перемогла в 63 матчах і зазнала 29 поразок. Ще 30 поєдинків завершилися для "мерсисайдців" внічию.

Раніше УНІАН повідомляв, що головний тренер «Челсі» Жозе Моурінью заборонив гравцям лондонської команди жартувати під час тренувань. Старт в нинішньому чемпіонаті Англії став найгіршим для «Челсі» за останні 29 років. У п'яти зустрічах команді Моуріньо вдалося набрати лише чотири очки.