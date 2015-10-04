"Мотор" здобув другу перемогу в гандбольній Лізі чемпіонів

У Броварах (Київська обл.) відбувся матч 3-го туру Ліги чемпіонів Європейської гандбольної федерації, в якому чемпіон України "Мотор" із Запоріжжя приймав норвезький "Ск`єрн" і виграв з рахунком 31:26.

Українська команда вела гру в першому таймі, який завершився з рахунком 15:13. А після перерви "Мотор" тільки збільшив свою перевагу до "+5".

Кращим гравцем у складі команди-переможниці став Айденас Малашинскас, на рахунку якого 8 голів. Борис Пуховский забив 7 м`ячів, Сергій Бурка - 6.

Головний тренер "Мотора" Микола Степанець так прокоментував гру: «Ми очікували важку боротьбу і повністю налаштовувалися на незручного суперника. Команда «Ск`єрн» є лідером групи D, а нам було важко після поразки в Байя Маре. Саме тому нам дуже потрібна була перемога в сьогоднішньому матчі і ми її здобули!»

Таким чином, після 3-х турів на рахунку "Мотора" 2 перемоги при 1 поразці - 4 очки. Команда займає 2-е місце в турнірній таблиці Групи D.