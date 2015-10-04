УПЛ: "Динамо" і "Дніпро" зберегли позиції, "Зоря" обійшла "Волинь" у боротьбі за 4-е місце

В неділю відбулися три матчі чемпіонату України за участю команд з групи лідерів турнірної таблиці УПЛ, в яких київське "Динамо" обіграло полтавську "Ворсклу" - 4:0, дніпропетровский "Дніпро" був сильнішим за "Олександрію" - 2:0, а луганська "Зоря" на виїзді здолала луцьку "Волинь" - 0:3.

Кияни в гостьовому матчі повністю переграли "Ворсклу" забивши по два м'ячі в кожному таймі. У першій 45-хвилинці відзначилися Віталій Буяльський та Віторину Антунеш, а після перерви - Дерліз Гонсалес і Андрій Ярмоленко.

У грі в Дніпропетровську господарі спочатку не могли подолати насичену оборону "Олександрії", але у другому таймі все стало на свої місця. Голи на рахунку Дмитра Чигринського та Матеуса.

Найінтригуючим було протистояння в Луцьку, де зустрічалися команди які посідають 4-5 місця в турнірній таблиці. Тим не менш, "Волинь" не змогла створити належної конкуренції луганської "Зорі" і вже на 22-й хвилині програвала з рахунком 0:2. Голи на рахунку Руслана Малиновського та Пилипа Будківського. Третій гол на 71-й хвилині з пенальті забив Джаба Ліпартія.

У ще одному матчі в Ужгороді "Говерла" програла львівським "Карпатам" з рахунком 0:2.

Таким чином, після 10-ти турів в таблиці УПЛ у "Динамо" - 28 очок, "Шахтаря" - 25, "Дніпра" - 20, "Зорі" - 19, "Волині" - 17.