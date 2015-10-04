Боксер Віктор Постол став чемпіоном світу за версією WBC (відео)

Український боксер Віктор Постол здобув дострокову перемогу в десятому раунді над Лукасом Матіссе і став володарем вакантного титулу WBC в суперлегкій вазі, повідомляє Boxnews.

Після пропущеного правого прямого голову в 10-му раунді, Матіссе опустився на настил рингу і відмовився підніматися до кінця відліку рефері.

На момент зупинки бою Постол лідирував на двох суддівських картах 86-85 і програвав на третій 85-86.

Згідно зі статистикою CompuBox, за поєдинок Постол зміг нанести 113 влучних ударів з 509 викинутих (22%), в той час як Матіссе – 96 ударів з 281 викинутого (34%).

Варто відзначити, що поєдинку за титул чемпіона світу Постол чекав 17 місяців після того, як став обов'язковим претендентом.