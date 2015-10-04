УПЛ, 10-й тур, "Волинь" - "Зоря": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 10-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Волинь" приймає на своєму полі луганську "Зорю".

У цій грі зустрічаються команди, які займають 4-5 місця в турнірній таблиці.

Хоча ще дуже рано говорити про боротьбу за потрапляння в єврокубки, вже зараз визначилася попередня шістка команд на найвищі місця, і однієї путівки комусь не вистачить. Тому матч з розряду цікавих переходить у статус перспективних.

Для «Зорі» це солідна перевірка пройденої школи і виданих авансів. Безперечно, саме у гостей колектив більш зіграний, гравці луганської команди є кандидатами в національну збірну, за іншими спостерігають багаті клуби.

І все ж сьогодні вище в рейтингу опинилася «Волинь», якій не вперше дивувати футбольну Україну осінніми показниками. Однак з луганчанами у Віталія Кварцяного мало що виходить. Зокрема, в новітній 5-річній історії після повернення нинішніх господарів в лігу найсильніших саме вдома вони ще не вигравали, а єдину перемогу з 10-ти спроб датували минулим сезоном, коли в Запоріжжі скористалися тим, що суперник був більш сконцентрований на відбіркових іграх Ліги Європи УЄФА.

На котируваннях букмекерських контор "Зоря" є фаворитом з мінімальною перевагою. На гостей можна поставити з коефіцієнтом 2,3 до 1, на "Волинь" - 2.9 до 1, а на нічию - 3,22 до 1.

Матч "Волинь" - "Зоря" розпочнеться о 19.30. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2.