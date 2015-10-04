УПЛ, 10-й тур, "Дніпро" - "Олександрія": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Дніпропетровську проходить матч 10-го туру чемпіонату України з футболу, в якому "Дніпро" на своєму полі приймає "Олександрію".

Зустрічаються команди, які йдуть на 3-му і 10-му місцях у турнірній таблиці УПЛ.

"Дніпро" не найвдалішим чином розпочав сезон і деякий час взагалі перебував на 6-7 місцях у турнірній таблиці. Але, зробивши ряд вдалих придбань в кінці трансферного вікна, команда помітно зміцнилася, здобула ряд перемог і повернулась на 3-е місце в турнірній таблиці. Щоправда, відставання від дуету лідерів - "Динамо" і "Шахтаря" - складає 5 очок (на даний момент 8, тому що "Шахтар" провів на 1 гру більше).

Крім того, "Дніпро" вдало стартував у Лізі Європи, не програвши фавориту групи італійському "Лаціо", і зумівши обіграти у важкому матчі в норвезькому Тронхеймі місцевий "Русенборг".

У свою чергу, "Олександрія", що повернулася в елітний дивізіон після 3-річної перерви зараз йде на 10-му місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши в 9 попередніх матчах 9 очок.

Востаннє команди зустрічалися в рамках чемпіонату України в сезоні 2011/12, коли "Дніпро" двічі розгромив суперника з рахунком 5:1.

На котируваннях букмекерських контор явним фаворитом матчу вважається "Дніпро", ставки на перемогу якого приймаються з коефіцієнтом 1,24 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з розрахунку 5,22 до 1, а на перемогу "Олександрії" - 11,03 до 1.

Матч "Дніпро" - "Олександрія" розпочнеться о 17.00. ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".