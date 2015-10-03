"Олімпік" розтрощив "Металург" у матчі Прем'єр-ліги

У Запоріжжі заверился матч 10-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Металург" приймав донецький "Олімпік" і програв з рахунком 0:3.

Гості забили переможний гол наприкінці першого тайму.

На початку гра проходила з невеликою територіальною перевагою гостей, яку вони реалізували перший гол перед перервою. На 41-й хвилині гол забив Дмитро Гришко. Віталій Гошкодеря навісив зі штрафного з правого флангу, ніким неприкритий Максим Драченко скинув м'яч на дальню штангу і Гришко вразив ворота суперника - 0:1.

Після перерви гості вже повністю володіли ініціативою і довели рахунок в матчі до розгромного. На 71-й хвилині після передачі Тимура Парцванії на хід Гегам Кадимян під кутом вийшов один на один з воротарем "Металурга" Максимом Старцевим і з кута воротарського точно пробив під голкіпером. А на 89-й хвилині гості втекли в контратаку, після передачі Кадимяна м'яч отримав Володимир Танчик, вийшов один на один зі Старцевим і переграв голкіпера.

Таким чином, "Олімпік" набрав 7 очок і відірвався від дуету аутсайдерів турнірної таблиці УПЛ - "Чорноморця" (4) та "Металурга" (3).

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні "Металіст" зіграв внічию зі "Сталлю" (1:1), а "Шахтар" обіграв "Чорноморець" (2:0).