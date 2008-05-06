150 британських фанатів потрапили до ”чорного списку” фіналу Ліги Чемпіонів

Британська поліція випустила спеціальний ордер, що забороняє більш ніж 150 англійським уболівальникам поїздку до Росії на фінальний матч Ліги Чемпіонів, стверджуэться в заяві Асоціації поліцейських служб Великобританії.

У фіналі турніру Ліги Чемпіонів 2007/08 на московському стадіоні «Лужники» 21 травня зіграють два англійські футбольні клуби – «Челсі» і «манчестер Юнайтед». Кожний з клубів отримав квоту у 21 тисячу квитків на матч для своїх уболівальників.

Поїхати до Москви не зможуть 83 фанати «манчестер Юнайтед» і 69 уболівальників «Челсі», які раніше брали участь у бійках фанатів або були затримані за інші правопорушення, пише Газета.ру.

Згідно поліцейського ордера, 152 фанати повинні будуть здати свої паспорти за п`ять днів до фінального матчу.

Крім того, британська поліція має намір направити дані про уболівальників-порушників російським правоохоронним органам з проханням не допустити в`їзду цих фанатів до Росії, якщо вони все-таки зможуть дістатися до Москви.