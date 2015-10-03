Coca-Cola, McDonald's та Visa закликали до негайної відставки Блаттера

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема у компанії Anheuser-Busch InBev повідомили, що знаходяться у тісній співпраці з FIFA щодо реформування організації, як один з представників спонсорів.

При уьому в компанії Coca-Cola зазначили, що: "з кожни днем імідж та репутація FIFA продовжують тьмяніти". "FIFA потрібні негайні та всеосяжні реформи, і це може будти досягнуто лише за дійсно незалежного підходу", - повідомили в компанії.

У McDonald's зазначили, що "події останніх тижнів продовжили послабляти репутацію FIFA та суспільну довіру до її керівництва".

Читайте такожПрокуратура Швейцарії порушила кримінальну справу щодо президента ФІФА Йозефа Блаттера

Раніше УНІАН повідомляв, що спонсор Чемпіонату світу з футболу компанія McDonald's висловила стурбованість ситуацією навколо скандалу, пов'язаного з корупцією серед керівництва FIFA.

Також, акціонери німецького концерну Adidas засумнівалися в доцільності подальшого співробітництва компанії з Міжнародною федерацією футбольних асоціацій (FIFA).

Як відомо, слідчі органи США проводять антикорупційне розслідування проти низки колишніх і діючих співробітників FIFA, яким закидають причетність до багатомільйонних корупційним схемам.