Сергій Бубка обговорив підготовку спортменів до Ігор-2016 з керівництвом Харківщини

В рамках поїздки головний олімпієць країни зустрівся з головою Харківської обласної державної адміністрації, очільником регіонального відділення НОК Ігорем Райніним, під час якої учасники обговорили розвиток спорту та олімпійського руху на Харківщині, приділивши особливу увагу максимальному сприянню у підготовці спортсменів області до Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро, повідомляє прес-служба НОК України.

У заході також взяли участь заступник голови ОДА Михайло Черняк, радник губернатора Сергій Стороженко і перший заступник голови обласного відділення НОК України Віталій Кириленко.

Сергій Бубка та Ігор Райнін під час розширеного виконкому відділення провели зустріч та нагородження провідних атлетів і тренерів області, а також керівників спортивних організацій Харківщини.

«Ваш чудовий край має великі спортивні традиції – атлети Харківщини за часи виступів на Олімпійських іграх, починаючи з 1952 року, вибороли 44 олімпійські нагороди. Імена Марії Гороховської, Юрія Пояркова, Юрія Венгеровського, Олексія Баркалова, Людмили Джигалової, Яни Клочкової, Рустама Шаріпова, Валерія Гончарова, Віктора Рубана, Богдана Бондаренка та багатьох інших знані не тільки в Україні, а й в усьому світі. Дуже приємно, що ці традиції були продовжені і на перших історичних Європейських іграх в Баку. З-поміж 46 українських нагород 7 – в активі представників Харківщини», - наголосив у своєму виступі Сергій Бубка.

Разом з тим, президент НОК відзначив, що 308 днів залишається до старту Ігор ХХХІ Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Зараз триває важливий етап – виборюються олімпійські ліцензії. Наразі вже 105 українських спортсменів подолали кваліфікаційний відбір і вибороли почесне право участі в Олімпійських іграх. Серед них і 8 представників Харківщини.

Сергій Бубка висловив вдячність керівництву Харківщини за підтримку розвитку спорту та олімпійського руху: «Перед цією зустріччю ми обговорювали з Ігорем Львовичем питання розвитку спорту на Харківщини, що треба зробити для якісної та ефективної підготовки спортсменів до Олімпійських ігор. Вірю, що спільними зусиллями з Міністерством молоді та спорту, місцевими органами влади, національними федераціями, фізкультурно-спортивними товариствами, спонсорами та партнерами зможемо належним чином підвести нашу команду до Олімпійських ігор», - наголосив президент НОК.

Під час перебування на Харківщині Сергій Бубка відвідав офіс та ознайомився з роботою регіонального відділення НОК, оглянув спортивну базу «Динамо», гольф-клуб та Олімпійську тренувальну базу «Локомотив» та взяв участь у відкритті ХХV чемпіонату України з волейболу.

Сергій Бубка, який є також першим віце-президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, побував у Харківській державній академії фізичної культури і спорту, де привітав учасників заходу з нагоди Всесвітнього дня ходьби, що відзначається в світі на початку жовтня.