Офіційно: бій Кличко - Ф'юрі відбудеться 28 листопада в Дюсельдорфі

Поєдинок між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» Володимиром Кличком і офіційним претендентом на пояс чемпіона світу за версіями WBA та WBО Тайсоном Ф'юрі відбудеться 28 листопада на Esprit Arena в Дюссельдорфі (Німеччина), повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличко.

Місцем проведення бою залишається Esprit Arena в Дюссельдорфі, що вміщає 55 тисяч глядачів. На даний момент, майже всі квитки на бій розпродані. Всі квитки, придбані раніше, залишаються дійсними.

"Моя травма заживе досить швидко для того, щоб я зміг вийти в ринг 28 листопада. Я продовжу свою підготовку і, звичайно, я дуже радий провести бій в цьому році, особливо, для моїх шанувальників, які вже придбали квитки", — зазначив Володимир Кличко.

Як повідомляв УНІАН, спочатку бій повинен був відбутися 24 жовтня, але дату поєдинку довелося зрушити через травму, отриману українським чемпіоном в процесі підготовки.