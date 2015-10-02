Український стрибун у воду Бондар виявив бажання виступити на ОІ-2016 за Росію

Колишній спортсмен збірної України зі стрибків у воду Олександр Бондар отримає громадянство Російської Федерації 10 жовтня, повідомляє ТАСС.

За його словами, виступ на Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро у складі російської команди буде повністю залежати від його спортивних результатів.

У той же час, як повідомив УНІАН головний тренер збірної України зі стрибків у воду Тамара Токмачова, спортсмен повинен отримати дозвіл від Федерації зі стрибків у воду України. "Те, що він рік не виступає за збірну України, не має ніякого значення", - наголосила тренер.

Бондар рік тому одружився з мешканкою Москви і з тих пір живе і тренується в Росії.

Бондар спеціалізується на індивідуальних та синхронних стрибках з вишки. У складі збірної України він став бронзовим призером чемпіонату світу 2011 року та дворазовим чемпіоном Європи 2013 року. Також Бондар брав участь в Олімпійських іграх 2012 року.