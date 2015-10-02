Оприлюднено склад збірної Іспанії на матч відбору Євро-2016 з Україною

Головний тренер збірної Іспанії з футболу Вісенте Дель Боске визначився з гравцями, які готуватимуться до двох останніх матчах групового етапу кваліфікації Євро-2016 проти Люксембургу та України, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Іспанії.

До складу команди увійшли 23 футболісти:

воротарі - Ікер Касільяс («Порту», Португалія), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Серхіо Ріко («Севілья»);

захисники - Даніель Карвахаль («Реал»), Жерар Піке («Барселона»), Серхіо Рамос («Реал»), Хорді Альба («Барселона»), Хуанфран («Атлетико»), Марк Бартра («Барселона»), Іньїго Мартінес («Реал Сосьєдад»), Сесар Аспілікуета («Челсі», Англія);

півзахисники - Серхіо Бускетс («Барселона»), Бруно Соріано («Вільярреал»), Сеск Фабрегас («Челсі», Англія), Іско («Реал»), Санті Касорла («Арсенал», Англія), Тьяго Алькантара («Баварія», Німеччина), Хуан Мата («Манчестер Юнайтед», Англія), Давид Сілва («Манчестер Сіті», Англія);

нападники - Альваро Мората («Ювентус», Італія), Педро («Челсі», Англія), Пако Алькасер («Валенсія»), Ноліто («Сельта»).

Як повідомляв УНІАН, матч Україна – Іспанія відбудеться 12 жовтня у Києві на НСК «Олімпійський».