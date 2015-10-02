"Металург", що знаходиться на межі зникнення, проведе матч з "Олімпіком" у Прем'єр-лізі

Матч між запорізьким "Металургом" і донецьким "Олімпіком" відбудеться у встановлений термін, 3 жовтня, на стадіоні "Славутич-Арена" у Запоріжжі, повідомляє офіційний сайт ФК "Металург" (Запоріжжя).

Вхід для вболівальників на стадіон буде вільним.

«Запорізька обласна федерація футболу і металургівці запрошують всіх, кому небайдужий футбол в нашому регіоні, на матч чемпіонату України серед команд Ліги Парі-Матч між командами «МЕТАЛУРГ» (Запоріжжя) – «ОЛІМПІК» (Донецьк), який відбудеться в суботу, 3 жовтня в 19 годин 30 хвилин на стадіоні «Славутич-Арена», свідчить оголошення на сайті.

Також в повідомленні говориться, що "матч відбудеться завдяки допомозі небайдужих людей, фанатів команди, за сприяння обласної та міської влади, і віримо – пройде при переповнених трибунах головної спортивної арени Запорізької області".

"Своєю присутністю на стадіоні ми - шанувальники футболу міста і області, покажемо можливим майбутнім інвесторам, меценатам і всій Україні – як важливий футбол і «Металург» для всіх нас! Подальша доля команди, як і раніше, не вирішена. Давайте не залишатися осторонь!" - резюмують у ФК "Металург".

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня стало відомо, що інвестори припиняють фінансування ФК "Металург" з 1 жовтня. А напередодні головний тренер комнади Анатолій Чанцев і інші співробітники клубу отримали письмові попередження про звільнення з роботи. Крім того, на адресу УПЛ надійшов лист від клубу про зняття зі змагань у Прем'єр-лізі.